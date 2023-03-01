Сколько стоит доллар в Украине 1 марта: банки объявили новые курсы

В Украине по состоянию на 1 марта официальный курс доллара по отношению к гривне составляет 36,57 грн/$. Наличный курс – на уровне 39,3/39,75 грн (покупка/продажа).

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На покупку самый большой курс выставил сегодня Укрэксимбанк – 39,25 грн/$. В свою очередь самый низкий – Универсал банк – 38,30 грн/$. В целом курсы по банкам составляют:

ПриватБанк – 38,60/39,10 грн/$ (покупка/продажа);

Ощадбанк– 38,95/40 грн/$;

Укрэксимбанк – 39,25/39,75 грн/$;

Райффайзен Банк – 39,20/39,90 грн/$;

Укргазбанк – 39,20/39,70 грн/$;

ПУМБ – 39/40 грн/$;

Укрсиббанк – 39,15/39,50 грн/$;

Сенс Банк – 38,85/39,40 грн/$;

OTP Банк – 39/39,70 грн/$;

Унивесрал Банк – 38,30/39,50 грн/$.

В свою очередь, на черном рынке доллар продают за 39,15 грн. Покупают – по 39,30 грн.

Каким будет курс доллара в марте?

Директор департамента казначейства Cominbank Германа Марченко прогнозирует, что в начале марта в Украине сохранится "курсовое равновесие": стоимость доллара не будет кардинально ни повышаться, ни падать. По прогнозам, наличный курс американской валюты продолжит удерживаться на уровне 39,5-40,5 грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что украинцы могут купить американскую валюту онлайн. НБУ дал возможность гражданам покупать доллары в пределах 100 тыс. грн (на одного человека).

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