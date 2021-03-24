Шмыгаль заявил, что Украине удалось избежать такого падения экономики, как в Европе

Украина в 2020 году перевыполнила доходную часть бюджета на 54 млрд грн. При этом стране удалось пережить кризисный год легче, чем многим странам Европы.

Об этом на заседании Кабмина 24 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Если сравнивать с другими европейскими странами, то нам удалось не допустить падения экономики, которое состоялось в большинстве стран ЕС. Тем более, если мы сравним с кризисом 2009 года, когда падение украинского ВВП составило 15%, то сейчас этот показатель практически в 4 раза меньше", – сказал глава правительства.

На своей странице в Telegram премьер добавил, что благодаря полному выполнению бюджета удалось уменьшить дефицит с 7,5% от ВВП до 5,3% от ВВП.

"Эффективное выполнение бюджета также позволило повысить минимальную зарплату, повысить зарплату всем врачам, провести индексацию пенсий и значительным образом поддержать бизнес и экономику", – сказал Шмыгаль.

Отметим, в Украине реальный ВВП в четвертом квартале 2020-го уменьшился на 0,7% против соответствующего периода 2019 года. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская власть заинтересована в ускорении инфляции для восстановления экономики. Правительственный прогноз предполагает ее (экономики) рост в 2021 году на 4,6% ВВП (валовой внутренний продукт).