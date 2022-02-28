Шмыгаль заявил, что Украина может подать заявление на вступление в ЕС по спецпроцедуре: поддержали четыре страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина подаст заявление на вступление в члены ЕС по специальной процедуре. Президент Зеленский уже обговорил детали с главой Еврокомиссии. Такую процедуру предложил премьер Словакии Эдуард Гегер, а идею вступление Украины в ЕС поддержали уже четыре страны Евросоюза.

Об этом глава правительства заявил на своей странице в telegram. "Принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после нашего разговора предложил премьер Словакии Эдуард Гегер. Ночью Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен", – написал политик.

Кроме того, президент Румынии Клаус Йоханнис поддержал инициативу предоставить Украине возможность стать членом ЕС. Политик заявил, что его государство поддержит все санкции против России, а также предоставит помощь Украине, включая военную. Также членство Украины в ЕС поддержали Эстония и Польша.

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Об этом говорится в сообщениях президентов Украины Владимира Зеленского и Румынии Клауса Йоханниса в их микро-блогах в twitter. "Благодарен Румынии за весомый вклад в обороноспособность нашей страны. Спасибо Клаусу Йоханнису за поддержку членства в Европейском Союзе. Чувствуем политическую и оборонную поддержку наших партнеров", – написал Зеленский.

К слову, в ЕС впервые открыто заявили о том, что хотят принять Украину в свой состав. Более того, президент Польши Анджей Дуда выступил за сокращенную процедуру: предоставить статус кандидата немедленно, затем сразу же начать консультации. Такую идею в целом поддержала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В интервью Euronews она сказала: "Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье". Так она ответила на вопрос журналиста о том, что по всему ЕС люди на улицах требуют принять такое решение.