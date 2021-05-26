Шмыгаль рассказал, когда экономика Украины начнет расти

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что устойчивое восстановление экономики в стране начнется во втором квартале 2021-го. Также он добавил, что экспорт украинской продукции с начала года увеличился почти на 20%.

Об этом он рассказал во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. "Уже во втором квартале этого года мы выйдем на устойчивый тренд восстановления экономики", – заявил глава Кабмина.

Положительная динамика восстановления экономики наблюдается и в финансовой деятельности средних и крупных компаний. Также премьер отметил, что за последнее время открыто 8 новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки.

Ранее сообщалось, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму будет проходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательство людей. Соответствующее решение принято Кабинетом министров в среду, 26 мая.

Проект самого решения не был включен в повестку дня, однако ранее глава правительства заявлял, что переход к получению пенсий на карту будет поэтапным, и Укрпочта будет продолжать доставлять пенсии в населенные пункты без банкоматов.

Как сообщал OBOZREVATEL, инвестиционная компания ICU прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2021 году составит 5,2%, а в 2022 году – 3,8%. Главную роль будет играть способность страны вакцинировать население и избежать серьезных карантинных ограничений в условиях распространения новых, более опасных штаммов коронавируса.