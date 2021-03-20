Шмыгаль рассказал, как на Украину повлияет запуск "Северного потока-2"

Европейскому Союзу не нужен "Северный поток-2". Через украинскую газотранспортную систему (ГТС) из РФ в ЕС могут доставлять 140 млрд кубометров голубого топлива, при этом транспортируют всего 55,8 млрд кубов в год. Запуск новой "трубы" может нарушить энергетическую безопасность ЕС и создаст возможность для финансирования агрессивных действий российский властей в Украине.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкой газете Bild. "Запуск "Северного потока-2", если до этого все же дойдет, будет означать для нас не только недополучения нескольких миллиардов евро годового дохода. Это нарушает энергетическую безопасность ЕС в первую очередь и создает экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий российских властей по Украине в частности. Поэтому, Украина поддерживает санкционные политику против запуска газопровода", – сказал Шмыгаль.

Украинская ГТС готова транспортировать более 140 млрд кубометров газа в год, в 2020 году в сторону Европы ушло всего 55,8 млрд кубов российского газа. Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно – это самая низкая цена за транзит. Кроме того, Украина всегда была надежным транзитером", – добавил премьер.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.