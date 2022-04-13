Схема на войне: как идея Иванчука может озолотить контрабандистов сигарет

"Давайте запретим продавать сигареты всем!" – предложил в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики скандальный нардеп Андрей Иванчук. Так политик отреагировал на идею отменить продажу сигарет в магазинах duty free (в аэропортах и автомобильных пунктах пропуска).

Иванчука годами связывали с табачным миллиардером Артуром Гранцом, которого обвиняют в масштабном распространении контрабандных сигарет через сеть duty free. Теперь же нардеп своими действиями доказывает, что лично заинтересован в работе схемы даже во время войны.

Идея Иванчука запретить продажу сигарет приведет к тому, что табачные изделия превратятся в дефицит, а за каждую пачку придется платить около 500 грн. Дельцы найдут возможность возобновить контрабанду, а крах табачного рынка компенсируют за счет взлетевших цен.

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OBOZREVATEL разобрался, почему Иванчуку выгодно запретить легальный рынок сигарет и зачем он так преданно отстаивает торговлю в duty free, даже в ситуацию, когда в Украине больше нет туристов.

Нардеп Андрей Иванчук озвучил идею вовсе запретить на время войны продажу сигарет, рассказали OBOZREVATEL в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Это приведет к тому, что табачные изделия превратятся в дефицит, а за каждую пачку придется платить около 500 грн (столько стоит пачка сигарет во временно оккупированных территориях, где уже нет импорта). Дельцы найдут возможность возобновить контрабанду, а крах табачного рынка компенсируют за счет взлетевших цен.

И это несмотря на то, что акциз на сигареты, даже с учетом огромного теневого рынка, до полномасштабной войны приносил в бюджет Украины около 2 млрд долларов ежегодно. Если идею Иванчука поддержат, законопослушные украинцы легально купить сигареты не смогут, без сигарет останутся также и украинские военные.

Табачные изделия станут дефицитным товаром. Ввозить сигареты будут исключительно контрабандой, а контрабандисты без конкуренции с легальным рынком смогут выставлять любые цены за пачку.

Кому выгодно такое решение? Только тем, кто уже сейчас имеет налаженный канал контрабанды. Целый ряд СМИ проводили расследования о том, что предприниматель Артур Гранц вместе Андреем Иванчуком ввозят в страну контрабандные сигареты через магазины duty-free (как в аэропортах, так и на наземных пунктах пропуска).

"Табачный король" Артур Гранц в своих интервью сам признавался, что нардеп Иванчук – его друг, однако при этом утверждал, что речь идет о личных взаимоотношениях, а не о бизнесе. Однако факты указывают на обратное. К примеру, в его компании "Бф Груп" Гранца (магазины в "Борисполе") уполномоченным лицом является некий Юрий Валентинович Грищенко. Он же числится в руководстве, собственниках "БФ Капитал", "БФ экспо". Он же с 2012 по 2019 год являлся помощником Иванчука.

При этом сам Иванчук не особо и скрывает свой интерес к бизнесу своего друга Гранца. Он приходил на открытие новых магазинов в Борисполе, не скрывает своей дружбы со скандальным предпринимателем.

По закону в duty-free (речь идет как о магазинах в аэропортах, так и о автомобильных пунктах пропуска) алкоголь и табачка продается без уплаты акцизов. Гранц, который владеет львиной долей таких магазинов, вероятно, при помощи Иванчука наладил масштабную схему. К примеру, в "Борисполе" в одни руки якобы продавали по 30 тыс. бутылок водки или более 10 тыс. бутылок виски или почти по 6 тыс. упаковок сигарет.

То есть пассажир пересекал границу, а магазины беспошлинной торговли использовали их документы и оформляли на них огромное количество акцизных товаров. По бумагам товар был уже продан, а на самом деле его ввозили в страну и продавали на "сером рынке". Если же отменить схему duty-free, бенефициары этой схемы потеряют многомиллионные заработки.

Гранц – гражданин Беларуси, с территории которой в Украину прилетели бомбы вторглись российские захватчики. "Я закончил Белорусский государственный университет в Минске. Поступил туда еще в советское время. Когда Беларусь стала независимым государством, получил паспорт гражданина Беларуси. По национальности – я армянин. Я очень люблю греков, но я не грек. Никаких других паспортов у меня нет", – заявил Гранц в интервью ЭП в 2016-м.

Согласно приказу президента республики Беларусь №175 от 22.04.2015 "О функционировании магазинов беспошлинной торговли" пункт 2.2 "Владельцем магазина беспошлинной торговли может быть: юридическое лицо Республики Беларусь Беларусь" – это подтверждает бизнес-интересы администрации президента Беларуси и факт финансирования войны в Украине.

Но и это не все. Гранц сам признался, что сотрудничает с Управлением делами президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко. При этом Лукашенко участвует в войне против Украины и находится под европейскими санкциями. "У меня самая большая сеть Duty Free в Беларуси: более 35 магазинов… Но там у нас партнерство с Управлением делами президента...", – сказал он Liga.net. Фактически издатель украинского "Форбса" признался в сотрудничестве с диктатором.

Немецкая компания Gebr. Heinemann SE&Co. KG поставляет весь товар в белорусские магазины Duty Free, где Артур Гранц и администрация Лукашенко являются совладельцами этого бизнеса. Также Gebr. Heinemann SE&Co. KG поставляет товар в международные аэропорты России по всей стране.

Гранц является монополистом на украинском рынке duty dree c 2012 года. С каждым годом масштабы теневой империи росли. Дошло до того, что ради Гранца в "Борисполе" расширили границы пункта пропуска для международного авиасообщения за счет аренды складских площадей (около 3500 кв.м.) терминального комплекса ООО "БФ Групп".

Фактически он находится за пределами территории аэропорта (с. Мартусовка, ул. Моисеева, д. 72). Поэтому полноценный контроль таможни там невозможен. Гранцу разрешили работать на площадях, не контролируемых Службой авиационной безопасности (САБ). А товар перевозили через дороги общего пользования без контроля соответствующими службами по маршруту, длина которого составляет около 13 км.

По дороге часть товара могла незаметно "пропасть", а после "появится" в ларьках по всей Украине. Согласно Реестру предприятий, которым предоставлено разрешение на открытие и эксплуатацию магазинов беспошлинной торговли ООО "БФ ЭНД ГХ Тревел Ритейл ЛТД" и ООО "Киеврианта", фактически принадлежащих Артуру Гранцу, арендуют в пределах международного аэропорта "Борисполь" общую площадь (торговых и складских помещений) 7187,77 кв. м., что равняется 90% всех торговых площадей аэропорта.

Фактически Гранц, вероятно, вместе с Иванчуком годами зарабатывал на теневых схемах. А теперь, когда во время войны их остановили, Иванчук предлагает вовсе запретить продажу сигарет. OBOZREVATEL подробно изучил схему работы "БФ Групп" и в следующих материалах мы расскажем:

о связях Гранца и Иванчука с РФ и белорусской властью Лукашенко;

о том, каике магазины подконтрольны Гранцу-Иванчуку в "Борисполе" и как удалось нарушить все правила, получая площади в аренду;

сколько зарабатывали на теневом рынке сигарет "короли контрабанды" ежемесячно.

Продолжение следует...