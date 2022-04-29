Шантаж Путина не удался. Дания отказалась платить за российский газ в рублях

Крупнейшая энергетическая компания Дании Orsted не намерена открывать рублевый счет в РФ для оплаты газа, как того потребовал российский диктатор Владимир Путин от стран ЕС ранее. Руководство заявило, что не будет выполнять требования рашистов.

"Мы не собираемся открывать рублевый счет в России. Мы не хотим выполнять требования Путина и "Газпрома" платить в рублях", – заявил генеральный директор Orsted Мэдс Ниппер, сообщает Reuters.

Власти большинства стран-членов ЕС отказались платить за российский газ в рублях. При этом, как сообщали ранее в СМИ, четыре государства готовы так платить – это Германия, Австрия, Венгрия и Словакия. Но австрийцы опровергли такую информацию о своих планах. Окончательное решение не приняли в Греции и Италии – там вопрос еще анализируют. Несмотря на это, итальянский импортер газа решил "на всякий случай" открыть рублевый счет в российском банке.

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Как пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, крупнейшие энергетические компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии готовятся открыть рублевые счета в Газпромбанке в Швейцарии. По данным издания, речь идет, в частности, о немецкой Uniper и австрийской OMV.

Однако OMV после появления этой публикации заявила, что не планирует открывать банковский счет в Швейцарии для покупки российского газа, сообщил Bloomberg. По его информации, cообщения о том, что OMV откроет счет в Швейцарии для оплаты поставок российского газа, "определенно неверны".

Об решении Италии также узнал Bloomberg. "Крупнейшая нефтегазовая компания Италии Eni готова открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты российского газа", – сообщает агентство со ссылкой на собственные источники.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что Польша призвала ЕС штрафовать страны союза, которые выполняют требование России об оплате ее газа рублями. Кроме того, там подчеркнули: больше всего сопротивляются более жестким газовым санкциям против России Австрия, Германия и Венгрия.