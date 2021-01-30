Запуск "Северного потока-2" лишит Украину экономического и политического влияния на Россию, это развяжет руки российскому президенту Владимиру Путину. Германия, которая поддерживает проект, совершает грубую ошибку.

Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Украина потеряет не только значительные финансовые поступления, а прежде всего политическую и военную безопасность", – говорится в материале. До запуска нового газопровода Россия вынуждена доставлять газ через украинскую газотранспортную систему, что не дает Путину пойти на масштабные военные действия.

"Кремль выигрывает, если европейцы будут покупать больше газа, они увеличивают свой финансовый вклад в стабилизацию коррумпированного режима. Если предыдущий объем газа останется неизменным, дополнительные мощности "Северного потока-2" сделают Украину лишней как транзитную страну", – пишет газета.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.​​

Как сообщал OBOZREVATEL:

санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.