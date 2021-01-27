"Северный поток-2" могут остановить по инициативе США, – глава МИД Польши

В Германии после отравления и ареста российского оппозиционера Алексея Навального возобновились дискуссии об остановке проекта "Северный поток-2". Газопровод могут заморозить, но инициатива скорее всего будет исходить от США, а не от Германии.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает "Польское Радио". Пока в Германии одержали победу те, кто выступает за завершение проекта. То, что сейчас дискуссия в Германии возобновилась, пока что ничего не меняет:

"От возобновившейся дискуссии в Германии по этому поводу я не ожидаю многого. Даже если приостановка действительно произойдет, инициатива в этом деле будет исходить от Соединенных Штатов Америки – и это станет причиной того, что проект не будет завершен", – уверен глава МИД Польши

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

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