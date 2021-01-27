"Северный поток-2" могут остановить по инициативе США, – глава МИД Польши
В Германии после отравления и ареста российского оппозиционера Алексея Навального возобновились дискуссии об остановке проекта "Северный поток-2". Газопровод могут заморозить, но инициатива скорее всего будет исходить от США, а не от Германии.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает "Польское Радио". Пока в Германии одержали победу те, кто выступает за завершение проекта. То, что сейчас дискуссия в Германии возобновилась, пока что ничего не меняет:
"От возобновившейся дискуссии в Германии по этому поводу я не ожидаю многого. Даже если приостановка действительно произойдет, инициатива в этом деле будет исходить от Соединенных Штатов Америки – и это станет причиной того, что проект не будет завершен", – уверен глава МИД Польши
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.
Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2".
Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".