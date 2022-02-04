"Северный поток-2" и экспортный контроль: Евросоюз подготовил пакет санкций против России

Евросоюз уже подготовил "надежный и всеобъемлющий" пакет санкций против России, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения в Украину. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, он включает в себя ограничение доступа к иностранному капиталу и "экспортный контроль, особенно технических товаров".

Российский скандальный газопровод "Северный поток-2" также является частью пакета ограничений. Сможет ли трубопровод быть введен в эксплуатацию, зависит "от поведения России", заявила фон дер Ляйен для Handeslblatt и Les Echos.

Глава Еврокомиссии заявила, что Россия использует поставки газа как средство давления. "Мы видим, что за прошедшее лето и осень хранилища наполнялись не так хорошо, как обычно, особенно российской компанией "Газпром". "Газпром", безусловно, соблюдает свои контракты, но всегда по минимуму. Перед лицом стремительного роста спроса и цен резко увеличили свои поставки другие поставщики газа, но не "Газпром". Таким образом, компания, принадлежащая российскому государству, ставит под сомнение ее надежность", – заявила фон дер Ляйен.

Видео дня

Она отметила зависимость России от европейского импорта и инвестиций, а также указала, что рассматривает новые инструменты газовой политики ЕС. Фон дер Ляйен пригрозила Москве финансовыми и технологическими санкциями, если она вторгнется в Украину. "Люди, близкие к Путину и олигархам, конечно, могут пострадать", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в России банки на прошлой неделе провели технологические учения на случай введения санкций со стороны США. В частности, их организовали в "Сбере".

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники. Банки отрабатывали действия на случай отключения от поддержки зарубежных поставщиков программного обеспечения и электроники.

Отметим, Запад может также отключить Россию от межбанковской системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Это грозит осложнением международных расчетов РФ и массовым оттоком капитала, что повторяет судьбу Ирана.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, санкции США будут направлены на промышленных секторах, заявил представитель Белого дома. Американские власти хотят ввести ограничения, которые приведут к снижению промышленного потенциала и производственных мощностей РФ, они не будут касаться обычных российских потребителей.