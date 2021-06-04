"Северный поток-2" еще можно остановить, в Конгрессе не довольны Байденом: экс-советник главы "Нафтогаза" раскрыл детали

"Северный поток-2" могут остановить, несмотря на решение президента США Джо Байдена отменить санкции против оператора газопровода. В Конгрессе с таким решением американского лидера не согласны.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил бывший советник председателя правления НАК "Нафтогаз України" Вадим Гламаздин. По его словам, санкции против “Северного потока-2” были приняты в рамках оборонных бюджетов США 2020 и 2021 годов и они обязательны к исполнению. А администрация президента Джозефа Байдена сейчас пытается недовыполнить обязательные к исполнению законы.

“В Конгрессе, мягко говоря, очень этим недовольны. – говорит Гламаздин. – Ведь санкции принимались подавляющим большинством голосов в обеих палатах с поддержкой обеих партий. То, что сейчас происходит, всех сильно расстраивает. Дополнительные инициативы есть и в палате представителей, и в сенате. По моей информации, сейчас рассматривается несколько вариантов законопроектов, которые в целом призваны обойти исключения, которые Администрация пытается выдать к обязательным к исполнению санкциям”.

По словам, Вадима Гламаздина, вероятность достройки “Северного потока-2” в этом году действительно есть. Но из той позиции, которая имеется, пока есть все шансы остановить этот проект.

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“Из того, что мы знаем, о том, что происходит в США, мы не можем сказать, что все проиграно. Администрация может поменять свое решение. А Конгресс законодательно убрать исключения для этого проекта, или тем или иным образом подтолкнуть Администрацию применить санкции в полном объеме”.

Напомним, ранее в Конгрессе США потребовали вернуть санкции против “Северного потока-2”. Глава комитета палаты представителей по иностранным делам, республиканец Майкл МакКол и 20 конгрессменов направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность решением администрации президента отказаться от введения санкций в отношении гендиректора компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

Кроме того, член палаты представителей американского Конгресса республиканец Фред Келлер подготовил законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток 2".

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.