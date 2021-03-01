"Северный поток-2" должны остановить США, этого ждут партнеры, – американский эксперт

"Северный поток-2" должны остановить США, партнеры американцев ожидают новых санкций. Это уже предусмотрено законом.

Об этом заявил Бенджамин Шмитт, энергетический эксперт и научный сотрудник Гарвардского университета, передает "Голос Америки". "Партнеры США , которые выступают против "Северного потока-2" (а это большинство трансатлантического сообщества) ожидают, что президент Байден остановит строительство кремлевского трубопровод", – отмечает Шмитт.

Експертка по энергетике фонда Jamestown Маргарита Ассенова объясняет, что санкции Конгресса являются обязательными, и они не могут быть выборочными. Поэтому здесь нет пространства для манипуляций.

"Администрация Байдена осталась без выбора – нужно ввести санкции против всех, кто работает с "Северным потоком-2", – говорит Ассенова. "Но ни Государственный секретарь, ни Белый дом не хотят вводить санкции против немецких компаний. Именно поэтому они с ними разговаривают. Они пытаются объяснить этим компаниям", – добавляет эксперт.

Маргарита Ассенова отмечает, что если в конце концов улучшить отношения с Берлином не удастся, ответственность за это будет лежать прежде всего на Германии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.