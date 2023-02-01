Семья Тимошенко зарабатывала на тендерах для армии: появилось имя бизнесмена, который замешан в схеме

Глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко и члены ее семьи (зять и его отец) стали фигурантами расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ). О том, что Артур и Леонид Чечеткины имеют практически монопольное положение в поставках продуктов питания в Министерство обороны, OBOZREVATEL писал еще несколько недель назад.

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Теперь же связь Тимошенко с госзакупками расследуют и силовики. Как выяснили сотрудники БЭБ, несколько компаний из орбиты Юлии Владимировны вместе с фирмами бизнесмена Олега Атаянца уклонились от уплаты налогов почти на 400 млн грн. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Чечеткины и партнеры: как зарабатывали на продуктах

Леонид и Артур Чечеткины в течение нескольких лет завоевали фактически монопольное положение в поставках продуктов питания Министерству обороны. Более того, по информации OBOZREVATEL, именно они "сливали" информацию на своих конкурентов, которые также получали тендеры и также на сомнительных условиях.

Вторым лицом, причастным к схеме с закупками продуктов, может быть одесский бизнесмен Олег Атаянц. Вероятно, это земляк, одесский партнер семейства Чечеткиных.

Официально Олегу Атаянцу принадлежит ряд предприятий, которые занимаются производством продуктов. В некоторым компаниях он остается действующим собственником, в других – остался только в исторических данных. Среди них "Агроресурси", "Агроземресурс", "Буджак-1Л", "Арогродукт".

По данным OBOZREVATEL, в схеме с уклонением от налогов имеет отношение компания "Ново-Постач" (предприятие также зарегистрировано в Одессе). Тендеры Министерства обороны засекречены, поэтому отследить участие в госзакупках с помощью открытых данных нельзя.

Ранее его связывали с ООО "Военсервис-волонтер". Атаянц был совладельцем ООО "Мезон-К" вместе с с бывшим владельцем "Военторга" Андреем Усенком. Компания "Военторг-волонтер" получила тендеры на поставки питания в Днепропетровской, Запорожской, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Львовской областях, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Харьковской областях.

Реальные же бенефициары – семейство Чечеткиных и их влиятельная родственница Юлия Тимошенко. "Компании, победители государственных закупок, в 2022 году поставляли продукты питания для государственных структур... БЭБ проверяет причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи народного депутата Украины, главы одной из фракций Верховной Рады", – говорится в правоохранителей.

Схема работала так: поставщики закупали свой товар за наличные средства. А по документам такие операции проводили как закупки от других предприятий (некоторые из которых имеют признаки фиктивности. По результатам расследования уже был наложен арест на 800 млн грн, которые находятся на счетах компаний-поставщиков. В ходе следственных действий детективы БЭБ провели 20 обысков.

Тимошенко уже принимала участия в схемах вместе со своим зятем

Тимошенко ранее обеспечила своему зятю влияние на "Государственную зернову-продовольственную корпорацию". Вероятно, за право назначить своего менеджера в госкомпанию Тимошенко продала голоса депутатов своей фракции. Так, оппозиционная "Батьківщина" дала 12 голосов за бюджет Украины на 2021 год. Такое голосование – нонсенс. Оппозиция традиционно не поддерживает бюджет коалиции (или монобольшинства), так как не берет на себя ответственность за решения власти. К примеру, "Европейская солидарность", "Голос" и даже ОПЗЖ не дали ни одного голоса "за".

А фракция Тимошенко свои голоса отдала и вскоре получила возможность назначить руководителя в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗК). Юлия Владимировна сама призналась, что "рекомендовала" своего человека. "Я могу твердо сказать, что мы предложили специалиста на эту должность (главы ГПЗКУ. – Ред). Я думаю, что человек, который возглавляет корпорацию, в ближайшее время будет гордиться ее работой", – сказала Тимошенко в эфире одного из телеканалов в 2021-м

И вот спустя чуть меньше года менеджер Юлии Владимировны Андрей Власенко с позором попытался сбежать из Украины, в корпорации разоблачили несколько крупных схем, которые привели к миллиардным потерям. Более того, как уже писал OBOZREVATEL, делами ГПЗКУ на самом деле занимался зять Тимошенко Артур Чечеткин в качестве неофициального куратора. Им также занялись правоохранители (пока безрезультатно).

Чечеткин после того, как стал членом семьи экс-премьера, очень быстро превратился в успешного бизнесмена. Он зарабатывал в Украине, делал все, против чего выступала Тимошенко. Пока Юлия Владимировна яро выступала против рынка земли, ее зять скупил 46 га в Киевской области.

После скандала с отдыхом в ОАЭ Тимошенко организовала травлю журналистов. Приближенные к ней блогеры и депутаты делают все, чтобы сместить внимание от Юлии Владимировны и дискредитировать журналистов. Теперь же Тимошенко попала еще в один скандал. Даже если коррупцию с тендерами доказать не удастся, уклонение от налогов на сотни миллионов гривен – последний гвоздь в гроб политической карьеры Тимошенко.