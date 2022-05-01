Сбербанку России грозит отключение от SWIFT – Bloomberg

Евросоюз, который на следующей неделе анонсирует шестой пакет санкций против России из-за развязанной ею войны против Украины, планирует отключить большое число банков из России и Беларуси от международной платежной системы SWIFT. Ожидается, что это затронет и крупнейший банк РФ – "Сбербанк".

Об этом сообщает Bloomberg. "По словам источников, знакомых с этим вопросом, ЕС будет настаивать на отключении большего числа банков из России и Беларуси от международной платежной системы SWIFT. В том числе, "Сбербанка", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают аналитики, в Евросоюзе намерены полноценно запустить нефтяное эмбарго. Произойти это должно к концу 2022 года. До этого же планируется постепенно вводить ограничения на импорт российской нефти.

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"Решение о новых санкциях может быть принято уже на следующей неделе (начинается 2 мая) на встрече послов ЕС. Меры, которые составят шестой пакет ограничений, еще не были официально предложены и могут измениться до того, как это произойдет", – подчеркнули они.

Ранее же в Росстате сообщили, что в марте годовая инфляция в России подскочила до 16,7% с 9,2% в феврале. Столь значительный рост показателя стал рекордным с января 1999 года – тогда цены выросли на 8,38%.

Кроме того, по итогам первого квартала 2022 года расходы населения превысили его доходы. Это означает, что россияне тратили сбережения. Показатель которых, к слову, тоже сократился.

Свидетельством того, что покупательная способность денежных доходов граждан РФ снизилась, в частности, является то, что по итогам первого квартала-2022, они могли купить намного меньше продуктов, чем годом ранее. В частности:

картофеля – 720 кг вместо 960 кг в месяц;

сахара – 540 вместо 666 кг в месяц;

лука – 984 кг вместо 1,1 тонны в месяц;

белокочанной капусты – 495,3 кг вместо 1,5 тонн в месяц.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Согласно предварительному прогнозу Минэкономики РФ, падение экономики страны-агрессора по итогам 2022 года составит 8,8%. Инфляция же вырастет до 20,7%. В связи с этим в РФ ожидают наступления мощнейшего кризиса, масштабы которого должны превысить случившийся в 2009 году.