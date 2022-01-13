Санкции Запада против России не навредят энергетике Европы – Bloomberg

США пытаются заверить европейских союзников в том, что любые потенциальные санкции против России в случае ее нападения на Украину не прервут краткосрочные поставки энергоносителей на континент. РФ не может позволить удар по своей экономике из-за ограничения поставок энергоносителей на Запад.

Американские власти работают над тем, чтобы придумать варианты на случай непредвиденных обстоятельств, если президент России Владимир Путин решит сократить поставки энергии в Европу. Об этом говорится в материале Bloomberg.

По словам человека, знакомого с мнением администрации, цель США будет заключаться в том, чтобы любые санкции были достаточно сильными, чтобы продемонстрировать решимость Запада в отношении Кремля. При этом ограничивая влияние на Европу, Соединенные Штаты и мировую экономику.

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Россия уже ограничивает поставки газа в Западную Европу, заявил в среду глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Он сказал журналистам, что РФ может увеличить поставки газа на континент как минимум на треть, однако спотовые продажи ограничены, несмотря на высокие цены.

Газовый кризис в Европе происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Путин на заседании правительства РФ заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" запуску "Северного потока-2", то цены изменятся. Он заявил, что все теперь зависит именно от решения ЕС.

Запад может ввести масштабные санкции

Американские сенаторы-демократы должны обнародовать новый пакет санкций против России, который введут в случае ее вторжения в Украину. В частности, ограничения могут ввести и против Владимира Путина.

Такую инициативу предложил председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес. Он заявил, что наказания, изложенные в его законопроекте, абсолютно ясно дают понять, что американский Сенат "не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину".

По словам Менендеса, закон посылает РФ четкий сигнал, что Путину не нужно обрушивать всю свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетной попытке переписать карту Европы.

Санкции против "Северного потока-2"

Сенатор Тед Круз, который требовал санкций против российского "Северного потока-2", вероятно, добился своего. Он блокировал назначения десятков кандидатур послов, избранных президентом США Джо Байденом, чтобы власти ввели ограничения против "трубы". Но позже Круз договорился с Лидером Большинства Чаком Шумером, что разблокирует избрание послов.

Как пишет Reuters, Сенат США проведет голосование в четверг, 13 января. В соответствии с соглашением, для принятия законопроекта Круза потребуется 60 голосов. В случае принятия проекта Штаты введут санкции против "Северного потока-2".

Германия говорит о санкциях

Глава комитета по внешней политике Бундестага, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что противодействие запуску "Северного потока-2" в значительной степени объясняется экономическими интересами других стран. Однако, по его словам, это всегда был политический проект.

Рот добавил, что если Россия введет военное вмешательство в дела Украины, ФРГ также должна будет ввести жесткие санкции. Также он призвал Кремль гарантировать продолжение транзита газа через Украину, сообщает Handelsblatt.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты вместе с Германией и Евросоюзом прорабатывают меры по задержке запуска скандального "Северного потока-2". Она также отметила, что ФРГ уже предприняла "значительные шаги", чтобы задержать запуск трубопровода.