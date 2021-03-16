Санкции в отношении 'Северного потока-2' и России нужно только углублять, – Маркарова

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что санкции против газопровода "Северный поток-2" и другие ограничения против РФ нужно усиливать.

Об этом она сообщила в интервью LB.ua. "Санкции по возведению "Северного потока-2", другие штрафные меры в отношении России нужно только углублять. Эти ограничения должны эффективно выполнять свою роль, поднимая цену агрессии, что заставит Россию скорректировать свое поведение", – сказала Маркарова.

Также она отметила, что Министерство юстиции, Министерство энергетики и угольной промышленности вместе с рядом госкомпаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины", активно работают над противодействием "Северному потоку-2". "Как посол я точно буду приобщаться к этим процессам. Это одна из моих главных задач – довести до всех стейкхолдеров США, что не может быть ослабления российских санкций ни по "Северному потоку", ни по чему-то другому, пока нет никакого изменения поведения РФ", – отмечает Маркарова.

"Мы же с вами хорошо понимаем, что Россия не для того строит "Северный поток", чтобы продолжать поставлять газ через территорию Украины. Давайте не забывать о строительстве "Южного потока", который должен обойти украинскую газотранспортную систему с юга", – добавила посол. По ее словам, поставки газа в обход Украины не только не в интересах Украины, но и всей Европы. Поэтому санкции в отношении газопровода должны не только сохраняться, но и усиливаться.

Напомним, в Европейской комиссии заявили, что Европа не нуждается в российском газопроводе "Северный поток-2". Такое мнение высказал вице-президент ЕК Франц Тиммерманс. Он отметил, что Еврокомиссия всегда на этом настаивала и считает проект ненужным для энергоснабжения ЕС. По его словам, Евросоюз должен сделать так, чтобы работа газопровода отвечала европейским правилам.

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