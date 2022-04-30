Санкции против Шредера: глава Минфина Германии хочет сократить госфинансирование друга Путина

Экс-канцлера Германии Герхарда Шредера должны лишить государственного финансирования из-за связей со страной-террористом и диктатором Владимиром Путиным. До сих пор федеральное правительство тратило 400 тыс. евро (13,2 млн грн) в год на содержание кабинета бывшего канцлера.

Шредер давно перешел в пророссийский лоббистский лагерь и остается верным другом Путина. Министр финансов Германии Кристиан Линднер хочет лишить его госфинансирования, рассказал он в интервью немецким СМИ, пишет n-tv.

"Мы должны сделать выводы. Я больше не могу себе представить, чтобы налогоплательщик предоставил ему офис. Бывшие политики, занимающие высокие посты, которые явно на стороне преступных правительств, не могут рассчитывать на поддержку этого государства", – сказал политик от СвДП (Свободная демократическая партия).

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Шредер ранее подвергался большой критике за дружбу с Путиным и за заявления о войне на Украине. Линднер также призвал к общей реорганизации предоставления офисов и сотрудников бывшим канцлерам и федеральным президентам.

"Поэтому было бы целесообразно стандартизировать одаренность бывших обладателей высших должностей и со временем сокращать их. В этом контексте также пришлось бы говорить о некоем кодексе чести в плане поведения", – сказал министр.

С аналогичным заявлением ранее выступил вице-председатель СвДП Вольфганг Кубицки. Бюджетный комитет Бундестага в настоящее время рассматривает возможность существенного сокращения привилегий бывшего канцлера.

Напомним, Шредер был канцлером ФРГ до 2005 года. В 2022-м Германия потратила на его офис 407 тыс. евро (13,4 млн грн). Также он является главой Совета директоров российской госкомпании "Роснефть" с 29 сентября 2017 года.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что приверженность российскому газопроводу "Северный поток-2" была ошибкой. Он сожалеет о прежней поддержке страны-террориста.

"Моя приверженность "Северному потоку-2" была явной ошибкой. Мы цеплялись за мосты, в которые Россия больше не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры", – цитирует Штайнмайера Welt. Он добавил, что Германия "потерпела неудачу с подходом интеграции России в общую архитектуру безопасности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия не будет расплачиваться за газ из страны-террориста в рублях. Линднер заявил, что власти "не дадут себя шантажировать" российскому диктатору Владимиру Путину.