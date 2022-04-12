Санкции обойти не смогут. Для всех россиян запретили доступ к средствам в Евросоюзе

Введя пятый пакет санкций против России, Евросоюз заполнил те юридические лазейки блока, которые могли бы позволить гражданам страны-террориста обойти ограничения. Уже с сегодняшнего дня, 12 апреля, участники фининдустрии не могут продавать ценные бумаги, номинированные в официальной валюте государства-члена ЕС, любому россиянину, а также тем физлицам, которые проживает в стране-агрессоре.

То же самое касается и юрлиц, учрежденных в РФ. Всем вышеперечисленным также запрещается покупать акции предприятий для инвестирования в официальной валюте государств-членов блока, говорится в документе ЕС. Кстати, предыдущий европейский регламент, принятый еще 25 февраля, сразу после начала войны, уже предусматривал такое положение. Но это не распространялось на россиян, являющихся гражданами государства-члена или имеющих вид на жительство в государстве-члене блока, говорится в материале LuxToday.

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Посему именно последнее постановление союза устранило все исключения из правил. Кроме того, оно вносит серьезные изменения в отношении вкладов на сумму более 100 тыс. евро. Так, в регламенте от 25 февраля кредитные организации больше не могли принимать депозиты, которые превышали эту сумму, от россиян или юрлиц, зарегистрированных на территории страны-террориста. При этом в тексте было предусмотрено исключение для граждан государства-члена блока и физлиц, имеющих временный или постоянный вид на жительство в стране ЕС.

Теперь же, в соответствии с новым регламентом, больше не существует отступлений в отношении приема депозитов, превышающих сумму 100 тыс. евро. То есть банковские учреждения не смогут принимать такие депозиты от граждан РФ или юрлиц, зарегистрированных в России.

Помимо этого, взирая на то, что криптовалюты могут помочь обойти санкции, ЕС внес дополнительные поправки. Отрегулированы услуги криптоактивов, предоставляемых россиянам, физлицам, проживающим в России, и юрлицам, зарегистрированным в РФ. Теперь эти граждане больше не смогут пользоваться услугами кошелька, счета или хранения активов в ЕС, если их стоимость превышает 10 тыс. евро.

Последний, то есть пятый набор санкций ЕС, направлен на предотвращение любого обхода мер путем использования правовых конструкций. По этой причине новое постановление запретило финспециалистам регистрировать траст или любую подобную структуру, а также предоставлять зарегистрированный офис, коммерческий или административный адрес.

Напомним, пятый пакет санкций ЕС против России включает в себя:

эмбарго на импорт угля;

запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками;

запрет на участие российских компаний в государственных закупках в странах ЕС;

закрытие доступа в порты блока российским судам;

санкции против компаний, продукция или технологии которых сыграли роль во вторжении, ключевых олигархов и бизнесменов.

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