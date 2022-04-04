"Санкции G7 и ЕС должны быть разрушительными": Кулеба потребовал ужесточения мер против РФ

Санкции G7 (стран "Большой семерки") и Европейского союза против России "должны быть разрушительными", заявил 4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что после Бучанской бойни страну-террориста нужно остановить прямо сейчас.

"Во время нашей встречи в Варшаве глава МИД Великобритании Лиз Трасс и я координировали дальнейшее санкционное давление на Россию и поставки оружия Украине. После Бучанской бойни Россию нужно остановить сейчас. Больше никаких полумер", – написал в своем Twitter Кулеба.

Как Запад отреагировал на фото зверств из Бучи

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна готова поддержать введение санкций в отношении поставок российского газа, особенно после опубликованных фото из Бучи.

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"Италия не наложит вето на российские газовые санкции", – заявил Ди Майо. Об этом он рассказал для ANSA по итогам Трехсторонней встречи Верхней Адриатики с коллегами из Хорватии и Словении.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас потребовала от Евросоюза введения пятого раунда "жестких санкций как можно скорее". "Нам нужно мужество, моральная ясность и больше действий, чтобы остановить это. Равнодушие – мать всех преступлений. Доказательства должны быть собраны, сохранены для суда, а преступники предстать перед судом. Нам нужен 5-й раунд жестких санкций ЕС как можно скорее", – написала Каллас в своем Twitter.

Власти США, ЕС и Великобритании также сообщили 3 апреля о том, что вскоре ужесточат санкции против страны-террориста. Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что был шокирован фото из Бучи.

"Потрясен кадрами зверств, совершенных российской армией в освобожденном районе Киевщины. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для судебного преследования в международных судах. На подходе дальнейшие санкции и поддержка ЕС. Слава Украине!", – написал Мишель в Twitter.

Отреагировали на резню в Буче и другие западные страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал снимки "ударом под дых". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что Россия должна заплатить за "военные преступления", а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство усилит санкции, пишет Reuters.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче на Киевщине снова нашли тела 5-6 человек, вероятно, это была семья с детьми. Сначала их убили, после чего подожгли, пытаясь замести следы.

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