Рост цен в Украине превысил 16%: что подорожало сильнее всего

В апреле 2022 года инфляция в Украине достигла 16,4% (по сравнению с апрелем-2021). В марте этот показатель составлял 13,7%. Сильнее всего подорожали продукты питания (особенно овощи и хлеб) и топливо – на 22,4% и 29,6% соотвественно.

При этом цены на одежду на одежду и обувь по сравнению с апрелем прошлого года,упали на 6,1% Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

В целом рост цен с начала 2022 года составил 10,9%. А за месяц – по сравнению с мартом-2022 – товары и услуги подорожали на 3,1%.

Как изменились цены на продукты

Большинство продуктов питания заметно подорожали по сравнению с апрелем 2022 года. Больше всего выросли цены на такие товары:

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овощи – плюс 67,2%;

хлеб и хлебопродукты – 26,3%;

макаронные изделия – 24,3%;

сливочное масло – 23,9%

фрукты – 23,5%.

Остальные виды продуктов подорожали на 13-22%. Исключением оказались только яйца – их цена на год упала на 25,1%. Больше не подешевело ничего.

Как изменились цена "коммуналки"

"Коммуналка", по данным Госстата, за год подорожала на 7,2%. Однако за месяц в условиях военного положения расходы на услуги ЖКХ выросли лишь на 0,6%.

Лидером годового подорожания стал газ, тарифы на который повысились на 26,7%, хотя в самом апреле-2022 они не менялись. А за месяц сильнее всего подорожали содержание жилья и ремонт – на 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Национальный банк Украины (НБУ) объяснял рост инфляции войной, которую Россия развязала против Украины. Из-за боевых действий были нарушены цепочки поставок товаров и услуг, спрос на территории страны стал неравномерным, выросли издержки бизнеса, а часть активов предприятий уничтожена российскими захватчиками.