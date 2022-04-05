Россию толкнули к дефолту: США неожиданно отрезал власти Путина от банковских счетов

США отменили свое разрешение на оплату долга из арестованных счетов РФ. Таким образом, президенту РФ Владимиру Путину придется выбирать: истощать оставшиеся неарестованные резервы, тратить валютную выручку или же признать дефолт страны.

Об этом сообщает издание Reuters. Министерство финансов США разрешало российскому правительству использовать замороженные средства для выплаты купонов по суверенным долгам, номинированным в долларах, в каждом конкретном случае.

По словам представителя Минфина США, когда наступил срок выплаты самой крупной суммы, включая основной платеж в размере 552,4 млн долларов по облигации с наступающим сроком погашения, правительство США решило перекрыть доступ Москвы к замороженным средствам.

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И если РФ не заплатит, ей грозит исторический дефолт. "Россия должна выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом", – сказал представитель Минфина США.

России, которая имеет в обращении 15 международных облигаций номинальной стоимостью около 40 миллиардов долларов, до сих пор удавалось избегать дефолта по своему международному долгу, несмотря на беспрецедентные западные санкции. Но эта задача усложняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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