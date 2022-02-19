Россию лишат доступа к глобальным финансовым рынкам и сложным технологиям в случае вторжения в Украину

Соединенные Штаты Америки и их союзники разработали план введения жестких санкций против России в случаев ее вторжения на территорию Украины. Ограничительные меры предусматривают изоляцию агрессора от глобальных финансовых рынков и лишение РФ доступа к сложным технологиям.

Отмечается, что эти санкции могут вступить в силу уже через 48 часов после "физического вторжения российских войск в Украину". Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленных европейских дипломатов.

"Россия в таком случае станет более зависимой от стран, которые не в состоянии компенсировать ее потери. Это будет стратегическим поражением для России", – сказал заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

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Вместе с тем, в Белом доме сообщили, что отключение России от SWIFT, вероятно, не будет фигурировать в пакете санкций США.

В то же время, между США и Европой до сих пор не согласован вопрос того, как им реагировать на другие агрессивные действия России. Это обстоятельство может замедлить ответ Запада Москве.

Дипломаты из Евросоюза сообщили, что есть ряд "запланированных сценариев" того, как союзники могут отреагировать, к примеру, на российские кибератаки или постоянное военное присутствие РФ вблизи Украины. Однако, чтобы окончательно скоординировать ответ, нужны дополнительные консультации.

Напомним: наибольшее влияние на Россию могут оказать санкции в отношении крупных госбанков, которые запретят им осуществлять платежи в иностранной валюте. Сообщается также, что активы финучреждений в иностранной валюте могут быть заморожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия рассматривает все варианты санкций против РФ в случае ее полномасштабного вторжения в Украину, включая меры против газопровода "Северный поток-2".