Россияне за первые дни войны забрали с банков миллиарды долларов: финансовая система переживает масштабный крах

В феврале, за шесть дней войны, россияне сняли со своих банковских вкладов более 11,5 млрд долларов (1,2 трлн рублей). Это самый масштабный отток с момента международного финансового кризиса 2008-го. При этом данных о ситуации в марте 2022-го все еще нет.

Это следует из данных Центробанка РФ, которые опубликовало российское издание РБК. "В абсолютном выражении это самый значительный отток вкладов как минимум с 2008 года (самые ранние доступные данные), показывает статистика Банка России. В относительном выражении сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса", – говорится в публикации.

Видео дня

Отметим, в России в результате войны против Украины возник масштабный финансовый кризиса. США и ЕС запретили ввозить на территорию страны валюту, резервы Центробанка заморозили (около 300 млрд евро). Кроме того, часть банков отключили от международной системы обмена информации SWIFT.

Россияне выстроились в огромные очереди к банкоматом. А после начали скупать доллары. Чтобы спасти ситуацию, российские власти запретили покупать наличный доллар. Однако и это ситуацию не изменило. Решение президента РФ Владимира Путина о нападении на Украину фактически привело к краху российской экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!