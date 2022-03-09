Россияне выстроились в огромные очереди к банкоматам: от рублей избавляются, а доллары закончились

В России с 9 марта запретили снимать больше 10 тыс. долларов наличными. Остальную сумму со своего вклада можно получить только в рублях. В результате россияне выстроились в огромные очередь к банкоматам: чтобы опустошить свой счет и попытаться купить валюту.

Как сообщает Telegram канал осторожно новости, "на фоне последних новостей от ЦБ в Москве снова возникли очереди в банкоматы".

"В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте", — обосновал свое решение Центробанк РФ.

К слову, в России стоимость доллара на наличном рынке с начала войны против Украины взлетела на 120% и достигла отметки в 180 рублей. При этом наблюдается дефицит валюты: по состоянию на 8 марта в РФ открылись не все обменники, частично они пустые. Доллары и евро доставлять в страну-агрессор перестали.

Видео дня

РФ попала под самые масштабные в истории санкций. Такого количества запретов от десятков стран не применяли ни к одному государству мира, в том числе Ирану и Северной Кореи. Российская экономика оказалась в изоляции. Из-за развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войны крупные международные корпорации сами принимают решения о прекращении работы в России.