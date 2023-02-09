Россияне стремительно нищают, а Путин расхваливает экономику РФ

Россияне стремительно теряют свое благосостояние. Потребительский спрос откатился до уровня, который был семь лет назад. Доходы падают, а экономические санкции и высокие расходы на войну РФ против Украины уже привели к историческому дефициту бюджета.

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В то время как президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика РФ превзошла все ожидания, цифры показывают обратное. Как отмечает Reuters, Россия сталкивается с нехваткой рабочей силы на рынке труда, снижением доходов от нефти и газа из-за введения ценовых ограничений и эмбарго.

Розничные продажи (показатель, который показывает реальные доходы) упали на 6,77% в 2022 году. В декабре снижение в годовом исчислении составило уже 10,5%.

При этом РФ удается удерживать уровень безработицы на уровне 3,7%. Это связано и с большим оттоком кадров (россияне бежали из страны), кроме того, в результате мобилизации сотни тысяч молодых россиян были отправлены на войну против Украины.

Кроме того, значительное падение нефтегазовых доходов на фоне роста расходов на войну привело к рекордному дефициту госбюджета РФ в 2023-м. Стремительно сокращаются золото-валютные резервы. Хотя при этом экономисты признают: что в 2022-му Россия действительно смогла сохранить свою экономику в стабильности, несмотря на самые масштабные санкции в истории.

Теперь же ограничения дают о себе знать. Ситуация в РФ стремительно ухудшается.

Как ранее писал OBOZREVATEL, России такими темпами хватит денег более чем на два года войны. С одной стороны, доходы падают, однако с другой – все еще остаются достаточно объемные резервы.

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