Россияне не могут снять свои деньги со счетов, ждать придется месяцами: финансовая система на грани коллапса

В России банки закрыли пункты обмена: власти запретили покупать доллары. А те, кто пытается снять свои валютные депозиты, вынуждены ждать месяцами. Валюта в стране-агрессоре заканчивается.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости. "В отделении Райффайзенбанка на Смоленской-Сенной площади сообщили, что получить наличные доллары можно не раньше 6 апреля. В отделении Альфа-банка неподалеку касса обмена валют уже закрыта, однако люди стояли в очереди, чтобы снять наличные рубли и потом купить доллары, но только по заявкам, оформленным несколько дней назад", – пишет издание.

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"Следующий шаг, который не за горами, – принудительная конвертация оставшихся валютных вкладов на счетах в рубли. В ближайшее время россиян ждет продолжение обвальной девальвации рубля и расцвет черного наличного валютного рынка", – написал на своей странице в telegram глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев.

Отметим, действия президента РФ Владимира Путина драматично обвалили курс российского рубля. После начала войны против Украины доллар взлетел до рекордной отметки. Сейчас в банках РФ он продается за 180-200 рублей.

"И это только цветочки в части той цены, которую заплатит каждый житель РФ за молчаливое одобрение войны, а ягодки в виде роста безработицы, падения реальных доходов и зарплат, галопирующей инфляции и роста бедности уже на подходе", – отмечает Гетманцев.