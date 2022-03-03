Россиянам стоит скупать евро и доллары немедленно: ожидается курс выше 400 рублей

Весь мир облетело видеообращение главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной к коллективу, которым она пыталась погасить истерику в коллективе, но только подлила масла в огонь. "Мы все хотели, чтобы это не произошло. Но мы все сделали, чтобы наша финансовая система и мы как центральный банк могли справиться", – сказала Набиуллина, но дала понять, что не получились.

Поэтому посоветовала коллегам не вступать в политические дискуссии и хотя бы не разводить истерику. А поводов для нее предостаточно: валютный рынок России столкнулся с первыми санкциями и уже взлетел до 160-180 рублей за доллар на наличном рынке. Хотя до того, как президент РФ Владимир Путин отправил войска в Украину, доллар стоил всего 80 рублей. Евро дорожает еще более значительно: в обменниках его продают по 200 рублей.

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Уже через несколько недель ситуация может кардинально ухудшится. ЕС ввел запрет на ввоз на территорию РФ евро (и компаниями, и физическими лицами). Такие же санкции еще в январе обещал американский лидер Джо Байден. И как только он их введет, евро взлетит до 400 рублей, поскольку в РФ возникнет дефицит валюты.

"Формально, российские власти, Центробанк “обещают” удержать ситуацию, но реальных инструментов для этого у них нет, ведь весь валютный запас России заморожен, осталось только золото, но и его в ближайшее время реализовать не получиться из-за санкций", – говорит аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич. То есть, грубо говоря, у государства РФ нет заначки, "искандеры" есть, "буки" есть, а валюты нет.

Вот почему не будет хватать валюты:

● упадет экспорт, в страну будет меньше поступать валюты;

● ЕС уже запретил ввозить евро;

● часть активов российских банков и Центробанков заморозили;

● США планируют запретить ввозить доллары.

● Многие иностранные компании выходят из России, поэтому будут выводить свои капиталы (а это именно доллары и евро).

Нехватка валюты приведет к ее дефициту на рынке. И чем дальше, тем ситуация будет становиться хуже и хуже. Те небольшие запасы Центробанка, которые остались в их распоряжении, вскоре иссякнут. Поэтому те, кто хочет приобрести доллары или евро, должен это сделать как можно быстрее.

Важно при этом отметить, что рост "рублевых" цен в России резко ускорится. Импортная продукция, несмотря на товарозамещение, составляет до трети потребительской корзины. В первую очередь резко взлетит в цене вся импортная техника: телевизоры, наушники, телефоны, кухонные девайсы и т.д.

Поэтому если купить евро сейчас, то в будущем с их помощью можно компенсировать резкое подорожание техники, когда ее придется приобрести.

Почему так резко взлетает курс?

США и ЕС в течение несколько недель предупреждали о том, что военное вторжение в Украину не останется без ответа. Однако президента РФ Владимира Путина это не остановило. Как результат, все обещанные ограничения США с ЕС ввели и продолжают вводить.

Резервы России арестовали в западных странах, компании лишились рынков, из страны ушли международные корпорации. И платит за это каждый россиянин. В первую очередь возникли проблемы с картами, но это только начало: после скачка курса доллара начнут расти и цены.

При этом символический рост зарплат в РФ реальное повышение цен не компенсирует. Более того, сокращение инвестиций, приведет к сокращению рабочих мест. Россиян ждут очень тяжелые времена. Да, не забудьте еще неминуемый рост стоимости коммунальных услуг, транспорта и т.д.

“Возврата к отметке в 80 за доллар уже можно не рассчитывать. Его падение сейчас стараются сдержать резервами центробанка и принуждением компаний к реализации 80% валютной выручки”, – говорит Сергей Родлер, аналитик TeleTrade, но дает понять, что сомневается в эффективности этой политики, удержаться бы на отметке "200" и не скотиться до "400".

Правильный шаг в сложившейся ситуации – запасаться долларами, евро и надеяться, что российские власти выведут войска из Украины и добьются снятия санкций.