Россиян предупредили о "большой беде" из-за худшей ситуации с озимыми за 20 лет

В России будущий урожай озимых (он составляет примерно 65 % общего производства зерновых) может сильно подпортить засуха, которая осенью как раз ударила по зерновым южным регионам страны. По сообщению Росгидромета, в плохом и не взошедшем состоянии находится около 22% озимых, а такого не было за последние 20 лет.

Об этом сообщает издание МК. "В России случилась большая беда с озимыми...Грядет неурожай: в хорошем состоянии посевы сохранились только на половине площадей", – говорится в публикации.

Обычно они занимают 65-70%. "Российский аграрный мир находится в сумятице от ожидания регулировки цен на сельхозпродукты. Уже всем было показалось, что рынок по-настоящему стабилизировался и саморегулируется, как вдруг мы вернулись в эпоху плановой экономики", – пишет российское издание.

С хлебом и свеклой в России могут возникнуть проблемы, а вот растительного масла хватит на всех. Из-за ожидаемой гибели (или потери урожая) озимых в Волгоградской области и в Поволжье эти площади весной будут пересевать и, как считают эксперты, подсолнечником.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил иностранцам владеть землей на аннексированном полуострове Крым.

В итоге владельцам земельных участков, расположенных в так называемой приграничной зоне Крыма, не имеющим российского гражданства, нужно избавиться от них до марта 2021 года.