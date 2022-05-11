Россия ввела санкции против "немецкого "Газпрома": что известно

РФ ввела блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania. Это – бывшая "дочка" российского монополиста "Газпром", ныне находящаяся под контролем правительства Германии.

Об этом говорится в постановлении правительства РФ. В списке санкций находится 31 компания, большая часть которых входит в группу Gazprom Germania.

Также правительство РФ ввело санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. Она владеет польским участком газопровода "Ямал-Европа".

В документе говорится, что санкции предусматривают запрет на какие-либо соглашения с этими компаниями и проведение операций с их ценными бумагами. Кроме того, их кораблям запрещается заходить в российские порты.

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Отметим, что "Газпром" прекратил участие в германской компании Gazprom Germania GmbH совсем недавно – 31 марта 2022 года. Также холдингу больше не принадлежит зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие "Газпром экспорт бизнес-сервисы". Которое, в свою очередь, является единственным учредителем Gazprom Germania GmbH.

Помимо этого, в российском монополисте заявили, что эти компании должны прекратить использование товарных знаков "Газпрома".

В Германии приняли информацию о санкциях "к сведению"

В то же время, в Федеральном сетевом агентстве Германии сообщили росСМИ, что "приняли к сведению" включение Gazprom Germania в санкционные списки РФ. Однако, подчеркнули там, каких-либо подробностей этого пока не имеют.

"Мы приняли это к сведению. У нас до сих пор нет информации о типе санкций. Правительство и Федеральное сетевое агентство принимают необходимые меры и готовятся к различным сценариям", – сообщили в агентстве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в самой Германии заявили: российский газопровод "Северный поток-2" умер. И никто не думает о его "воскрешении".