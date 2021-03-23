Россия в Крыму уничтожает водные ресурсы – МИД Украины

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар заявила, что российская милитаризация Крыма и перенаселение полуострова приводит к уничтожению водных и других природных ресурсов.

Об этом она написала в своем Facebook. "Не секрет, что милитаризация Россией украинского полуострова и активное переселение в оккупированный Крым граждан РФ (по разным данным их количество достигает не менее 500 тыс.) приводит к уничтожению водных и других природных ресурсов, ставя полуостров под угрозу экологической катастрофы", – сообщила она.

Публикация в Facebook https://www.facebook.com/edzhaparova

Также Джеппар отметила, что активное бурение скважин для использования грунтовых вод приводит к засолению почвы. "И это лишь верхушка айсберга", – добавила замминистра.

"Министерство иностранных дел Украины доказывает эту позицию мира в постоянном режиме, ссылаясь на международное право и конкретные факты последствий оккупации, в том числе в сфере экологии. Это, кстати, один из приоритетов деятельности Крымской платформы", – написала Джеппар.

Она добавила, что это фактически та ситуация, когда Россия пытается избежать ответственности за поставку воды для населения, пытаясь перебросить ее на Украину в разный способ. При этом в соответствии с международным правом, в частности в четвертой Женевской конвенции, определяется обязанность государства-оккупанта за поставку ресурсов для защищенного населения. "Вода является таким ресурсом. Страна-оккупант – Россия. Защищенное население – граждане Украины", – подытожила замминистра.

Напомним, в предприятии "Вода Крыма" сообщили, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища не наблюдается. "По притокам в водохранилища особо хвастаться нечем. Ожидаем, что они изменятся, но за неделю они совсем немного превышают суточный отбор. В течение ушедшей недели мы поднимали с западного направления 91 тысячу кубических метров воды. Работали насосные агрегаты, что нам позволило снизить подъем воды из симферопольских водохранилищ до 32-33 тысяч кубов воды в сутки", – заявил Баженов.

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