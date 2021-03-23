Росія в Криму знищує водні ресурси – МЗС України

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар заявила, що російська мілітаризація Криму і перенаселення півострову призводить до знищення водних та інших природних ресурсів.

Про це вона написала в своєму Facebook. "Не секрет, що мілітаризація Росією українського півострова та активне переселення в окупований Крим громадян РФ (за різними даними їх кількість сягає щонайменше 500 тис.) призводить до знищення водних та інших природних ресурсів, ставлячи півострів під загрозу екологічної катастрофи", – повідомила вона .

Публікація у Facebook https://www.facebook.com/edzhaparova

Також Джеппар зазначила, що активне буріння свердловин для використання грунтових вод призводить до засолення грунту. "І це лише верхівка айсберга", – додала заступник міністра.

"Міністерство закордонних справ України доводить цю позицію світу в постійному режимі, посилаючись на міжнародне право та конкретні факти наслідків окупації, в тому числі в сфері екології. Це, до речі, один з пріоритетів діяльності Кримської платформи", – написала Джеппар.

Вона додала, що це фактично та ситуація, коли Росія намагається уникнути відповідальності за поставку води для населення, намагаючись перекинути її на Україну в різний спосіб. При цьому відповідно до міжнародного права, зокрема в четвертій Женевської конвенції, визначається обов'язок держави-окупанта за поставку ресурсів для захищеного населення. "Вода є таким ресурсом. Країна-окупант – Росія. Захищене населення – громадяни України", – підсумувала заступник міністра.

Нагадаємо, в підприємстві "Вода Криму" повідомили, що за останній тиждень істотних приток в водосховища не спостерігається. "Щодо притоків у водосховища особливо хвалитися нічим. Очікуємо, що вони зміняться, але за тиждень вони зовсім небагато перевищують добовий відбір. Протягом минулого тижня ми піднімали з західного напрямку 91 тисячу кубічних метрів води. Працювали насосні агрегати, що нам дозволило знизити підйом води з сімферопольських водосховищ до 32-33 тисяч кубів води на добу", – заявив Баженов.

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