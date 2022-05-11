Россия уничтожила 27 нефтебаз и миллионы "квадратов" жилья: потери Украины достигли $94 млрд

Сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла 2,8 трлн грн, или 94,3 млрд долл. Только за последнюю неделю эта сумма выросла на 2,4 млрд долл. В новых расчетах добавлены оценки по нефтебазам – ущерб от разрушения 27 нефтебаз составил 227 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные Киевской школы экономики (KSE) по состоянию на 10 мая. Подсчеты ведутся в рамках проекта "Россия заплатит".

В целом из-за войны разрушено или повреждено 35,2 млн квадратных метров жилого фонда на 31 млрд долл. По сравнению с предыдущими расчетами этот показатель вырос почти на 1,3 млрд долл.

От разрушений жилищного фонда больше всего пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное. Только в Мариуполе потери оцениваются в 9,9 млрд долл., в Харькове – 7,1 млрд долл.

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Также с начала полномасштабного вторжения России в Украину (с 24 февраля по 10 мая):

разрушены или повреждены около 1000 учебных заведений, ущерб достигает 1,3 млрд долл.;

повреждены или разрушены, по меньшей мере, 102 религиозных объекта.

оккупанты повредили и уничтожили 295 мостов и 12 аэропортов гражданской авиации;

уничтожены или захвачены 208 предприятий и 156 складов.

Суммарные же убытки Украины составляют 564-600 млрд долл. Этот показатель включает, помимо прямых потерь, и косвенные – такие как снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.

В проекте "Россия заплатит" участвуют специалисты из Центра экономической стратегии, Prozorro, Dragon Capital, Антикоррупционного штаба, Института аналитики и адвокации, Transparency International Украина и Украинского совета торговых центров. Поддержку оказывают Офис президента, Министерство экономики, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство инфраструктуры.

Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности, жилых домов, в результате войны может каждый гражданин. Для этого можно подать информацию о повреждениях с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZREVATEL, восстановление Украины может быть осуществлено за счет замороженных активов России – агрессор должен платить за развязанную им войну. Канада станет первой страной G7, которая примет такое решение. США тоже готовы к таким шагам.

А Европейский Союз планирует признать обход санкций уголовным преступлением. Такое решение поможет странам ЕС конфисковать российские активы, которые сейчас заморожены.