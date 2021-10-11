ЕС признал газовый шантаж России: за это предусмотрены санкции

Спровоцировавший рекордный рост цен на газ дефицит голубого топлива в Европе был искусственно создан Россией. Целью таких действий Кремля стало желание как можно быстрее получить разрешение на запуск газопровода "Северный поток-2″, что и признали в ЕС. Согласно договору США и Германии о газопроводе, это может быть расценено как использование Россией "Северного потока-2" в качестве оружия. А следовательно, потянуть за собой санкции.

По словам верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сказанными в интервью испанском изданию El Pais, такое поведение РФ является открытым политическим давлением. Которое однозначно требует скоординированного ответа.

"Россия хочет, чтобы "Северный поток-2″ был открыт. То, что она пользуется этим моментом, чтобы лить воду на свою собственную мельницу,.. это часть политического давления", – заявил Боррель.

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В то же время он признал, что Европа, не только как и ранее, нуждается в российском газе, но и вынуждена увеличить его поставки.

"Мы столкнулись с неотложной ситуацией. И проблема поставок газа имеет геополитическое измерение", – констатировал европейский чиновник.

"Газпром" ограничил поставки газа в Европу для того, чтобы шантажом добиться запуска "Северного потока-2", считает эксперт портала Energetyka24 Даниэль Чижевский. По его словам, в России уверены, что нехватка газа сделает ЕС сговорчивее касаемо этого газопровода.

Эта уверенность базируется также на том, что согласно с последними данными, 40% всего газа, который использует ЕС, поставляет именно Россия. А запуск "Северного потока-2", поднимет этот показатель до 50%.

Если это случится, "Газпром" станет фактическим монополистом на европейском газовом рынке. Более того, с помощью его Москва усилит свои возможности для шантажа ЕС.

Впрочем, в ЕС готовы противодействовать России. Так, в Федеральном ведомстве Германии заявили о готовности начать разбирательства с оператором "Северного потока-2" в случае, если тот не предоставит подтверждений соответствия газопровода законодательству ЕС.

"Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против оператора газопровода Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты", – говорится в заявлении регулятора.

Нормами газовой директивы ЕС на "Северный поток-2" налагается ряд обязательств. Среди прочего это:

оставление половины мощности трубы для независимых компаний;

назначение оператором газопровода независимой компании, а не связанного с "Газпромом" Nord Stream 2 AG.

Более того, по словам экс-посла США в Германии Ричарда Берта, Вашингтон может ввести новые санкции против "Северного потока-2". И случиться это может уже в декабре 2021 года.

"Очень вероятно, что в декабре будет дебатироваться предложение, чтобы наложить американские санкции на любую организацию, привлеченную к планированию, строительству или эксплуатации "Северного потока-2", – заявил Берт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что резкое подорожание газа спровоцировало рост цен на нефть. К примеру, утром 10 октября североморская смесь марки Brent стоила 83,88 доллара за баррель. Последний раз подобные показатели были зафиксированы в 2018 году.