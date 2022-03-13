Россия решила "наказать" запад рублями: в РФ пожаловались, что у них арестовали половину всех резервов

Россия будет погашать внешние долги рублями в тех странах, которые ввели против них санкции. При этом рубли, к примеру, в США или ЕС бесполезны.

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, в результате санкций примерно половина всех резервов Центробанка РФ арестована (300 млрд долларов), передают "Ведомости".

"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", – сказал Силуанов. Часть золотовалютных резервов России находится в юанях, а страны Запада добиваются от Китая введения аналогичных ограничений по доступу к валюте.

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"Нам необходимо оплачивать критический импорт. Продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров. Но – еще раз повторю – долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов, – именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте", – сказал представитель страны-агрессора.