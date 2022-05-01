Россия пытается привлечь другие страны для обхода санкций: кто будет помогать террористам
Для минимизации последствий санкций и их обхода страна-террорист пытается привлечь другие государства. РФ планирует организовать в странах ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), куда входят Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан и сам агрессор, производство составных частей к продукции военного и двойного назначения, прежде всего нуждающейся в использовании иностранных комплектующих.
Также это усилит экономическую зависимость стран-членов ОДКБ от России, что также отвечает интересам Кремля. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины 1 мая.
Кремль также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки. Снабжение планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и поставлять ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний.
Отмечается, что под влиянием международных экономических санкций экономика РФ уже ощутимо страдает, особенно это касается отраслей, зависимых от технологий и комплектующих иностранного производства.
Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями, прежде всего, в IТ-сфере. С начала войны в Украине в Армению прибыло около 85 тыс. россиян и 113 компаний.
Они создали там примерно 1 тыс. частных предприятий и более 250 ООО (Обществ с ограниченной ответственностью), уплачивающих налоги в бюджеты Армении и России.
Помогает террористам воевать в Украине также Казахстан. Ключевой российский производитель средств ПВО – "Ульяновский механический завод" – привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства.
Как сообщал OBOZREVATEL, индийские нефтепереработчики ведут переговоры о шестимесячной сделке с Россией на импорт нефти. "Роснефть" ведет переговоры с индийскими и китайскими компаниями о поставках после того, как потеряла западных покупателей из-за санкций.