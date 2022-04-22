Россия причинила Украине ущерб на 550 млрд долларов, она должна быть наказана, – Зеленский

Россия уже причинила Украине ущерб более чем на 550 млрд долларов. Из-за ее действий в стране разрушены многие объекты инфраструктуры, а также значительно снижены возможности осуществления экспорта. Последнее может спровоцировать масштабный продовольственный кризис не только в Украине, но и во всем мире. В связи с этим, международное сообщество должно осуществить ряд шагов для помощи Украине и наказания РФ.

Об этом во время обращения к Всемировому банку заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: из-за развязанной Россией войны в Украине уничтожено множество:

учебных заведений;

больниц;

инфраструктурных объектов;

предприятий;

жилых домов.

"Российское вторжение полностью разрушило обычные экономические отношения. Только первый анализ потерь дал сумму примерно в 550 млрд долларов убытков", – отметил президент.

Видео дня

Он подчеркнул: РФ также заблокировала украинские порты на Черном и Азовском морях, что значительно снизило экспорт, в частности, аграрной продукции. Из-за этого на мировом рынке уже "чувствуется начало продовольственного кризиса.

"Без украинской пшеницы, кукурузы, растительного масла и других товаров это завершится не просто физической нехваткой пищи во многих странах Африки и Азии, но и политической нестабильностью и, возможно, новым миграционным кризисом", – заострил Зеленский. При этом он отметил: Украина делает все возможное, чтобы "наладить экспорт своей продукции".

В то же время президент озвучил 5 шагов, которые, по его мнению, должно сделать международное сообщество в экономической сфере, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии. Ими являются:

немедленная международная финансовая поддержка Украины, которая также станет сигналом для российского руководства, что оно "не сможет достичь своих целей";

исключение России из Международного валютного фонда, Всемирного банка и других международных финансовых учреждений";

ведение "налога на войну" для России и тех, кто продолжает торговать и поддерживать финансовые отношения с Россией. Таковой налог "обязан налагаться на все без исключения торговые операции с Россией как государством либо с русскими компаниями", а поступления от него должны пойти на возрождение Украины;

готовность каждой страны в мире разорвать отношения с Россией и полностью ее изолировать;

блокирование активов России и российских элит с последующим направлением их на послевоенное восстановление Украины и компенсацию ущерба, нанесенного другим странам.

"Мы должны применить всю нашу силу, чтобы Россия почувствовала наказание за эту войну. А также почувствовала, насколько велика – в том числе и для нее – необходимость вернуть мир", – резюмировал президент Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский создал Совет по восстановлению Украины от войны. Заниматься он, среди прочего, будет восстановлением и постройкой различной инфраструктуры, перезапуском экономики, борьбой с безработицей и пр.