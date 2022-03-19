Россия понесет самый большой крах со времен проигрыша в "холодной войне": аналитики

Российская экономика переживет самый большой удар со времен проигрыша в "холодной войне" в 90-х. Цены могут взлететь за год в среднем на 30%, а доходы россиян упадут на четверть.

Об этом говорится в публикации The Telegraph cо ссылкой на Центр экономических и бизнес-исследований. По их оценкам ВВП упадет на 14%. Вдобавок ко всему, обвал рубля, который потерял более четверти своей стоимости после вторжения, и рост цен на сырье окажут серьезное давление на стоимость жизни.

Только за первые две недели марта цены выросли более чем на 4%, в результате чего к началу 2023 года уровень годовой инфляции в стране-изгое достигнет 30%, согласно расчетам CEBR для правительства Украины.

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Между тем, даже если заработная плата будет увеличиваться на 10 процентов в год, реальные доходы снизятся примерно на 18 процентов в течение следующих 12 месяцев и более чем на четверть к концу 2024 года. Россия является крупным экспортером продуктов питания и энергоносителей, поэтому товары первой необходимости, скорее всего, останутся доступными, но импортные товары и предметы роскоши исчезнут с полок.

Дуглас Маквильямс из CEBR сказал, что масштабы падения уровня жизни такие же, как и у иранцев, когда страна подверглась западным санкциям, что привело к инфляции в диапазоне от 9% в 2016 году до почти 40% в прошлом году.

"Масштаб профицита бюджета, однако, означает, что возможности для облегчения более чем половины снижения уровня жизни ограничены, и даже это, вероятно, может поддерживаться только около года. Таким образом, давление на уровень жизни в России, вероятно, будет серьезным, и его будет трудно компенсировать", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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