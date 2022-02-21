Россия может заплатить "Нафтогазу" 10 млрд долларов: суд в Гааге начал рассмотрение дела

Арбитражный трибунал в Гааге начинает слушания о компенсации Россией "Нафтогазу" 10 млрд долларов за упущенную возможность использовать активы в Крыму. Иск был подан еще в 2016 году. Тогда суд признал, что РФ нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций между Украиной и Россией.

О начале слушаний сообщил у себя в Facebook глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. При этом он выразил надежду, что решение будет принято в начале следующего года. "Поскольку это чрезвычайно сложный процесс, требующий нетривиальных аргументов, как юридических, так и экономических, по каждому активу", – заметил глава "Нафтогаза".

В то же время, объясняя, о каких именно активах идет речь, Витренко отметил: о всем том, что "Россия незаконно присвоила и уже 8 лет пользуется". Это, в частности:

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месторождения;

буровые установки;

подземные хранилища;

корабли;

газотранспортная система "и многие другие объекты".

"У меня нет сомнения, что рано или поздно международные суды примут справедливое решение не только о возмещении материального ущерба, понесенного нашим государством из-за аннексии своего полуострова, но и о справедливом наказании для тех, кто насильно отнял нашу землю. Надеюсь, что Путин предстанет перед трибуналом, возможно даже здесь, в Гааге", – выразил уверенность в успехе слушаний Витренко.

Напомним, ранее "Нафтогаз" уже одерживал победу над Россией. Так, в 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" была выплатить укранской компании 2,56 млрд долларов убытков за невыполнение обязательств по транзитному контракту. Кроме того, за каждый день неисполнения арбитражного решения, "Газпром" должен был уплатить "Нафтогазу" пеню.

Важно, что решение суда российский монополист выполнил. В конце 2019 года в рамках соглашения о продолжении транзита газа через Украину "Газпром" уплатил этот долг, перечислив Нафтогазу 2,9 млрд долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что генеральный директорат по конкуренции Европейской комиссии в начале 2022 года начал рассмотрение жалобы "Нафтогаза" против "Газпрома" на его антиконкурентные действия. В документе говорилось, что доминирующее положение "Газпрома" является ключевой причиной рекордного подорожания газа в еврорегионе.