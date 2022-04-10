Россия может обойти транспортную блокаду ЕС: Украина предупредила о лайзейках

Согласно пятому пакету санкций ЕС, российские и белорусские автотранспортные компании лишатся возможности пользоваться европейскими дорогами, вывозить грузы и оказывать транспортные услуги. Однако россияне и беларусы могут обойти эти санкции, а потому правила нужно ужесточать. Если этого не сделать, РФ сможет по-прежнему зарабатывать огромные деньги, которыми в последствии будет финансировать войну против Украины.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Он назвал самые очевидные варианты обхода ограничений:

Перерегистрация компаний

"Российским гражданами ничего не будет мешать регистрировать свои компании в любой другой стране и продолжить пользоваться дорогами ЕС. Да, это затратно и на это понадобится некоторое время, но это возможно", – подчеркнул Найем.

Исключения и махинации с ними

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Страны-члены ЕС могут по собственному усмотрению могут разрешить РФ и Беларуси транспортировку некоторых товаров. В частности, газа, нефти, нефтепродуктов, металлов, медицинской продукции, зерна, удобрений, сельскохозяйственных товаров, продуктов питания, гуманитарных грузов.

"Мы понимаем, что это всего лишь право государств делать исключения и надеемся на сознательность стран-членом ЕС. Но такие исключения не просто абсурдны, но и очень опасны. Даже если полностью исключить возможность фальсификаций товарно-транспортных и таможенных накладных, этот список товаров оставляет россиянам и беларусам огромные возможности для заработка на европейских дорогах", – объяснил Найем.

Помощь других стран

Исключения также оставляют россиянам и белорусам возможность обойти санкции при содействии дружественных правительств. "Уже через полгода-год, ссылаясь на острую необходимость, некоторые страны ЕС смогут воспользоваться этими исключениями и снова разрешить россиянам и беларусам зарабатывать на европейских рынках", – подчеркнул чиновник.

В целом, по его словам, санкции не отражают ущерб, который нанесла Россия украинским и европейским потребителям. Ведь в Украине заблокированы порты, уничтожены тысячи километров дорог, сотни мостов, железнодорожных станций, разрушены аэропорты.

И страдает от этого не только сама Украина. Создание новой системы логистики потребует миллиардных вложений и от ЕС. ".Чтобы принять грузы, наши соседи должны подготовить свою инфраструктуру складов, таможенных и пограничных пунктов, работы санитарных служб и прочее", – отметил Найем.

Он предложил 2 варианта решения проблемы:

Отмена всех исключений и введение санкций не к стране регистрации транспортного средства, а к происхождению капитала транспортных компаний.

Возвращение к идее Польши, Латвии, Литвы и Эстонии о полном прекращении транспортного сообщения с РФ и РБ.

"Это было бы более эффективно и честно. Иначе нарушается логика наложения таких санкций. Если осуждение зверств в Буче, которые и стали катализатором пятого пакета санкций, искреннее, то к чему эти полумеры", – считает Найем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина настаивает на еще большем ужесточении санкций в отношении России. Например, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что для реального экономического краха РФ нужно ввести эмбарго на энергоресурсы: либо прямое, либо косвенное – через закрытие портов для российских товаров.