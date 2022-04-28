Россия будет изолирована, а уровень жизни упадет на 30%: известный экономист озвучил будущее россиян

В России большая часть санкций критически повлияют на экономику через несколько лет. В результате к 2025-му экономика упадет на 20%, а уровень жизни – на 30%. РФ будет изолирована от западных технологий, научных, образовательных и культурных связей.

Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал известный экономист, бывший замминистра финансов РФ, экс-первый заместитель главы Банка России (аналог украинского НБУ) Сергей Алексашенко. Полную текстовую версию интервью в рамках проекта "Орестократия" можно будет прочесть 29 апреля.

"Падение экономики – 20%, падение уровня жизни населения – 30%. Страна абсолютно изолирована от международных технологических, научных, образовательных, культурных связей. Да, конечно, есть там Индия, есть Китай, Турция, арабы, но от всего, что называется западным миром, евроатлантической цивилизацией, Россия отрезана. Соответственно, и самолеты туда летать не могут, и туристов русских туда не пускают", – описал будущее страны-агрессора Алексашенко.

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Кроме того, по оценкам экономиста, объемы поставок российской нефти и газа сократятся как минимум наполовину.

"Катастрофа будет в реальном секторе. Реальный сектор – это экономика, которая создает, это не финансовый сектор. Уголь перестают покупать, экспорт его в Европу уходит на ноль, вывезти уголь через порты Дальнего Востока невозможно, потому что там нет таких мощностей, к 25-му году железная дорога не сможет построить", – рассказывает эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уже фактически произошел дефолт (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов. Об этом рассказал экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.