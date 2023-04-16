Российский газ больше не нужен: страна ЕС преодолела зависимость от ресурса РФ

Министр энергетики Италии Джильберто Пикетто Фратин заявил, что страна смогла преодолеть зависимость от российского газа. По его словам, доля российского ресурса в общем объеме потребляемого Италией голубого топлива сократилась до немногим более 10%, хотя раньше этот показатель составлял 40%.

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Он отметил: "соскочить" же с российского газа Италии удалось благодаря поставкам из других регионов, передает Corriere della Sera. В частности:

по Трансадриатическому газопроводу (из Каспийского и Ближневосточного региона);

з Алжира и Ливии.

"Если раньше 40% наших потребностей в газе удовлетворялись за счет поставок из России, то сегодня они покрывают немногим более 10%. Мы по сути преодолели зависимость от Москвы, нарастив поставки газа по трубопроводам с Востока по Трансадриатическому газопроводу, а также из Африки – благодаря новым соглашениям с Алжиром и Ливией", – сказал министр.

При этом итальянский чиновник подчеркнул: настоящей же гарантией газовой независимости от РФ выступают регазификаторы – установки по преобразованию сжиженного природного газа в газообразную форму. По его словам, они "позволят покупать газ по самой выгодной цене".

Кроме того, отметил он, Италия будет полагаться на возобновляемые источники энергии. А также атомные электростанции.

У Венгрии все наоборот

В то же время Венгрия договорилась с Россией о льготном режиме оплаты основных объемов поставок газа. А также продлила соглашение о дополнительных поставках топлива. Также было решено, что:

Венгрия сможет получать отсрочку платежей выше определенного предела в случае экстремального роста цен на газ;

поставки по газопроводу "Турецкий поток" будут "безопасными и стабильными".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине запустили новую газовую скважину, способную обеспечивать более 460 тыс. куб. м газа в сутки. Она стала самой мощной из всех запущенных в стране за последние 2,5 года.

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