Российские олигархи испугались санкций: в США уличили попытки спасти активы

В США оперативная группа Минюста обнаружила попытки российских олигархов обойти санкции. Это касается даже тех, кто еще не попал в "черный список".

Об этом изданию Reuters рассказал прокурор Эндрю Адамс, который возглавил оперативную группу Минюста США. Адамс предупредил, что олигархи, пытающиеся избежать санкций, сталкиваются с "беспрецедентно высоким" уровнем международного сотрудничества для отслеживания доходов, полученных нечестным путем.

"Предпринимаются усилия – о некоторых из них сообщалось публично – по перемещению, например, движимого имущества в виде яхт, самолетов… в юрисдикции, где, я думаю, люди считают, что будет труднее расследовать и труднее заморозить", – сказал Адамс.

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Цель оперативной группы – поставить под угрозу финансы российских олигархов, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина. Соединенные Штаты и их союзники ввели несколько раундов санкций против Путина, многих его богатых друзей и десятков российских предприятий и государственных учреждений.

Как ранее писал OBOZREVATEL, десятки стран, в том числе государства ЕС, Австралия, Канада, Япония, Великобритания, объединились с США и создали специальную рабочую группу для поиска активов президента РФ Владимира Путина и его пособников. За любую информацию о том, где скрывают свои деньги российские олигархи и политики, обещают платить вознаграждение.

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