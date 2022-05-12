"Роскосмос" нашел способ обойти банковские санкции против России

"Роскосмос" – корпорация, которая занимается выпуском военной продукции, – пытается обойти международные санкции против России через Газпромбанк. Украинская разведка обнаружила активизацию расчетов российской госкорпорации через этот банк, ведь он мало пострадал от санкций.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По данным ГУР, "Роскосмос" подготовил и разослал по всем своим структурах документ "Об организации расчетов в условиях санкций".

В документе содержится целый ряд рекомендаций, которые фактически являются способами обхода банковских санкций. В частности, это:

ограничение проведения расчетов в иностранной валюте, перевод расчетов по контрактам в рубли;

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уменьшение валютных счетов "Роскосмоса" в подсанкционных банках;

открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или российских банках, которые не попали под санкции.

При этом на днях глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о мобилизации ресурсов для ускорения выпуска военной продукции. "Надо отбросить бюрократические процедуры, правила, которые годятся для мирной жизни, но совершенно не годятся для мобилизационной экономики", – заявил Рогозин.

Международные ограничения в отношении Газпромбанка были анонсированы 8 мая, но затронут только руководителей финучреждения. Именно поэтому "Роскосмос" и другие российские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя "неприкосновенность" Газпромбанка, считают в ГУР.

К слову, именно через Газпромбанк Россия получает оплату за газ от иностранных клиентов. Это стало главной причиной отсутствия санкций против этого банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС. Однако сообщать ее пока отказывается. В корпорации подчеркивают, что "не обязаны говорить об этом публично".