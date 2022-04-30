"Роскосмос" прекратит работу на МКС, – главный "космонавт" Путина

"Роскосмос" принял решение о дате окончания работы на МКС. Однако сообщать ее пока отказывается. В корпорации подчеркивают, что "не обязаны говорить об этом публично".

Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщают росСМИ. По его словам, предложения корпорации о прекращении работы на МКС были отправлены президенту и премьер-министру РФ.

"Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично", – сказал Рогозин.

Рогозин известен своей пылкой поддержкой политики,проводимой президентом России Владимиром Путиным. В частности, он является сторонником войны, которую РФ развязала против Украины, а также неоднократно угрожал неким ответом на санкции Запада.

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В среде же космических специалистов деятельность и Рогозина, и России вообще, воспринимается довольно скептически. К примеру, в марте 2022 года бывший астронавт NASA и капитан ВМС США в отставке Скотт Келли посмеялся над Рогозиным, посоветовав ему поискать себе более подходящую работу – в сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Который, кстати, ушел из России из-за войны.

Таким образом Келли отреагировал на твит Рогозина, в котором тот хвастается, как сотрудники "Роскосмоса" заклеивали флаги "недружественных" стран (британский, японский, американский) на ракете.

"Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдёшь себе работу в Макдональдсе, если Макдональдс ещё существует в России", – написал астронавт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Международной космической станции у российских космонавтов не осталось еды. На выручку им пришли американские астронавты, которые поделились провизией.