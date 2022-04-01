РФ всего за месяц сожгла $40 млрд резервов, чтобы сохранить рубль: теперь гордятся укреплением валюты

У России после ареста резервов осталось около $300 млрд активов. При этом за пять недель войны против Украины для удержания курс рубля и финансовой системы им пришлось потратить $40 млрд. Теперь же укрепление рубля считают одним из своих главных достижений.

Об этом говорится в отчете Цетробанка России (цифры указаны с учетом арестованных около 300 млрд долларов). "По состоянию на 25 марта международные резервы Российской Федерации составили $604,4 млрд, сократившись по сравнению с 18 февраля на $38,8 млрд", – говорится в публикации на сайте регулятора.

Международные резервы России заблокированы, однако у РФ остаются запасы золота. Его накапливали годами в качестве запасного актива, теперь же сенаторы США предлагают ввести новые санкции – запретить РФ продавать золото.

Видео дня

По указанию президента России Владимира Путина РФ в течение долгих лет накапливала свои резервы золота. Двухпартийная группа сенаторов вносит на рассмотрение законопроект, запрещающий России продавать золото, чтобы противостоять жестким санкциям.

Санкции против России заморозили активы страны в иностранной валюте, но ее запасы золота могут стать спасательным кругом. Мера по закрытию лазейки – это еще один признак того, что Конгресс надеется опередить администрацию Байдена в карательных мерах против России.

Резервы России по состоянию на февраль составляли 630,2 млрд долларов. Из них в золоте – 132,2 млрд долларов. Около 300 млрд долларов арестовал ЕС в результате наложенных санкций, а часть резервов – отдельные страны. После ареста большая часть резервов России осталась в золоте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!