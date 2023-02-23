РФ тайно запустила "печатный станок" из-за рекордной дыры в бюджете: Deutsche Bank раскрыл схему

В России на фоне рекордного дефицита бюджета тайно запустили механизм эмиссионного финансирования госказны (т.е. "печати денег"). Всего за один месяц, декабрь-2022, в РФ "напечатали" 2,4 трлн рублей, в чем власти страны напрямую не признаются. Таким образом, темпы роста денежной массы в РФ установили рекорд за 10 лет.

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Операции проводились с помощью Фонда национального благосостояния (ФНБ), государственного резервного фонда, который предназначен для софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан. Об этом сообщили аналитики Deutsche Bank в закрытом обзоре по России, пишет The Moscow Times.

"Запуск печатного станка" в России прикрывают сообщениями об операциях с замороженной валютой ФНБ. В частности, минфин РФ уверяет, что 2,412 трлн рублей были получены за счет продажи 8,517 млрд евро, 2,77 млрд фунтов стерлингов и 121,852 млрд японских иен со счетов ФНБ.

Однако на самом деле доступа к валюте в ФНБ нет из-за санкций – ни у министерства финансов России, ни у Центробанка РФ. "Они "на бумаге" переместили замороженные средства с резервного счета минфина на свой резервный счет и одновременно провели эмиссию рублей, чтобы минфин мог их использовать", – говорится в обзоре банка.

Таким образом, по факту операции минфина и ЦБ РФ были эмиссионным финансированием дефицита бюджета. "Дыра" в бюджете России, напомним, составила 3,3 трлн рублей по итогам 2022 года. Это оказалось выше всех прогнозов российских властей.

В Deutsche Bank объяснили, что эмиссия может повлечь резкое ускорение инфляции в России, ведь денежная масса в стране уже выросла на 24,4% год к году. Ситуацию усугубляет падение рубля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась отвечать на вопрос, достигла ли уже дна экономика РФ. Вместо этого она сказала, что "не любит искать дно".

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