РФ нужно несколько лет для добычи воды на дне Азовского моря для Крыма, – эксперт

Для реализации проекта по добыче воды со дна Азовского моря для нужд оккупированного Россией Крыма потребуется как минимум несколько лет. Такая задумка – весьма отдаленная перспектива, поскольку сами поисковые работы продлятся до конца 2021-го, а после этого нужно будет еще подготовить проектную документацию, провести подготовительные работы.

Об этом заявил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк, сообщает "Главред". Проект весьма сложен, особенно для РФ, у которой нет соответствующих технологий.

"В предыдущие годы при исследованиях Азовского моря на предмет наличия залежей нефти и газа там было пробурено множество скважин, однако при этом никто даже не упоминал о наличии там пресной воды. Существуют лишь теоретические предположения о том, что геологическое строение дна этого моря таково, что там могут быть запасы пресной воды, но никто не знает, какие это запасы, какой воды, с каким дебетом", – говорит эксперт.

Яцюк отметил, что теоретически Россия не может ничего сделать, потому что других ресурсов, помимо природно-климатических, у нее нет. "В действительности самая главная их задача сегодня – рационально использовать те водные ресурсы, которые есть в Крыму, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить питьевые потребности. Но пока что деньги выбрасываются не известно на что, а потери в сетях, достигающие более 50%, приводят к нерациональному использованию имеющихся ресурсов. Отсюда – и все проблемы с водой", – подытожил специалист.

Ранее "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Ялты намерены начать перебрасывать воду из водопадов в водохранилища. "Так, например, по Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища, отдельные мероприятия по Алуште и, безусловно, при запуске в полном объеме Бештерек-Зуйского водозабора у нас получится обеспечивать водой крымскую столицу круглосуточно", – заявил он.

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