РФ может попасть в один список с Северной Кореей: озвучены сокрушительные последствия новой идеи

Отказ от доллара и SWIFT (международная система передачи информации и совершения платежей) может привести к экономическому краху. Россия, если решится на такой шаг, может пополнить список, в котором уже есть Северная Корея и Венесуэла.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар. Таким образом он прокомментировал озвученную министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и пресс-секретарем российского президента Дмитрия Пескова идею отключиться от международных платежных систем.

Кухар уверяет, что ни одна страна мира не может оказаться от SWIFT и международных расчетов в долларах, если только она не готова пережить экономический крах. "Я вам приведу два примера стран, у которых нет SWIFT и санкционно блокированы долларовые счета: это Северная Корея и Венесуэлла. Этим все сказано", – резюмирует эксперт.

Отметим, ранее под давлением США SWIFT также отключили и в Иране. Лавров предложил использовать альтернативные доллару мировые валюты для укрепления самостоятельности, говорится на сайте МИД РФ.

"Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", – сказал Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.

В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.