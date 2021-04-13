РФ може потрапити в один список із Північною Кореєю: озвучено нищівні наслідки нової ідеї
Відмова від долара і SWIFT (міжнародна система передачі інформації та здійснення платежів) може призвести до економічного краху. Росія, якщо зважиться на такий крок, може поповнити список, в якому вже є Північна Корея і Венесуела.
Про це в коментарі "Телеграфу" заявив старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар. Так він прокоментував озвучену міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і прессекретарем російського президента Дмитра Пєскова ідею від'єднатися від міжнародних платіжних систем.
Кухар запевняє, що жодна країна світу не може відмовитися від SWIFT і міжнародних розрахунків у доларах, якщо тільки вона не готова пережити економічний крах. "Я вам приведу два приклади країн, у яких немає SWIFT і списком санкцій заблоковані доларові рахунки: це Північна Корея і Венесуела. Цим все сказано", – резюмує експерт.
Відзначимо, раніше під тиском США SWIFT також від'єднали і в Ірані. Лавров запропонував використовувати альтернативні долару світові валюти для зміцнення самостійності, йдеться на сайті МЗС РФ.
"Тому нам потрібно знижувати санкційні ризики шляхом зміцнення своєї технологічної самостійності, шляхом переходу до розрахунків у національних валютах і в світових валютах, альтернативних доларові. Потрібно відходити від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем", – сказав Лавров.
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