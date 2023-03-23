Резкое изменение: как украинские банки переписали курс доллара 23 марта

Украинские банки утром 23 марта снизили курс доллара до 38,2/38,68 грн (покупка/продажа). Это сразу на 15 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, а также на 22 коп. – в продаже.

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Среди больших банков дороже всего покупают американскую валюту в Ощадбанке – по 38,2 грн, а также Укрэксимбанке и Сенс Банке – по 38,15 грн. Дешевле всего – в Универсал Банке, 37,4 грн, а также ПриватБанке – 37,8 грн.

Самый высокий курс в продаже выставили в Ощадбанке – 38,95 грн, а также Райффайзен Банке – 38,8 грн. Самый низкий – в ПриватБанке – 37,3 грн.

Некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс доллара установили на уровне 38,3/38,45 грн. Это:

сразу на 14 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 15 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Когда отменят фиксированный курс

В Нацбанке привязали отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар на уровне 36,56 грн в регуляторе намерены до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

"Процесс [отмены фиксированного курса] будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил глава Нацбанка Андрей Пышный, отметив, что такими условиями являются:

уменьшения роли Нацбанка в балансировании рынка;

возвращении способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам же руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, есть большой шанс, что в апреле гривня продолжит укрепляться. По его прогнозу, в следующем месяце курс составит 38-38,5 грн/доллар.

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